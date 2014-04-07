Залізниці збільшили середньодобове навантаження на 5,2%

Залізниці України в березні 2014 року збільшили середньодобове навантаження вантажів у порівнянні з лютим на 5,2% - до 1 млн тонн з 950,5 тис. тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, середньодобова кількість навантажених вагонів за звітний період становила 15,5 тис. вагонів, що на 4,7% більше показника за лютий.

Експлуатаційний вантажооборот у зазначений період становив 18,5 млрд т/км нетто, транзитні перевезення - 3,1 млрд т/км, пасажирообіг - 2,96 млрд пас./км.

За даними прес-служби, у березні "Укрзалізниця" відправила за розкладом 100% вантажних поїздів, із них 98,9% поїздів слідували за графіком.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в лютому 2014 року збільшили середньодобове навантаження вантажів у порівнянні з січнем на 9,4% - до 950,5 тис. тонн з 869 тис. тонн.

Залізниці України в січні-лютому 2014 року завантажили 53,5 млн тонн вантажів, що відповідає показнику за аналогічний період минулого року.

"Укрзалізниця" у 2013 році відправила за розкладом 100% вантажних поїздів і 99,4% пасажирських, за графіком прослідували 98,8% вантажних і 97,6% пасажирських поїздів.

Залізниці України у 2013 році скоротили перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн осіб, а вантажоперевезення - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.