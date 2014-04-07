Південна залізниця готує до літнього сезону дитячу залізницю «Мала Південна»

Зокрема, юні залізничники прибирають територію, а в суботу 12 квітня до цих заходів приєднаються працівники служб і підрозділів Південної залізниці.

1 травня 2014 року відбудеться урочисте відкриття руху поїздів на «Малій Південній». Дитяча залізниця працюватиме з 1 травня по 27 жовтня поточного року з 10:30 до 17:00.

"З 1 травня по 10 червня майбутні залізничники запрошують маленьких пасажирів та їхніх батьків у святкові дні, а також по суботах і неділях. З 10 червня по 27 жовтня чекають гостей щодня, крім понеділка і вівторка. Дорослий квиток на проїзд у поїзді буде коштувати 6 грн., дитячий - 3 грн", - підкреслили в прес-службі.

Протяжність колії дитячої залізниці - 3,6 км. На залізниці функціонують дві станції - Парк і Лісопарк, а також зупиночна платформа «Меморіал». Рухомий склад представлений двома поїздами «Україна» та «Юність Південна», що складаються з 6 вагонів і двох тепловозів.

На дитячій залізниці працює понад 70 гуртків юних залізничників, в яких займається понад 1100 школярів за 11 основними спеціальностями залізничного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дніпропетровська і Запорізька дитячі залізниці, що входять в управління Придніпровської магістралі, також почали підготовку залізничної інфраструктури до літнього сезону, який розпочнеться з 19 травня 2014 року.

Довідка УНІАН. Дитяча залізниця «Мала Південна» (м. Харків) - центр виховання та підготовки майбутніх професійних кадрів Південної магістралі, яка була створена в 1940 році за ініціативою учасників гуртка лабораторії залізничного моделювання при харківському Палаці піонерів.

Під час Великої Вітчизняної війни дитяча залізниця була повністю зруйнована, а після реконструкції в 1945 році "Мала Південна" знову відновила роботу.

Дитяча залізниця "Мала Південна" має сучасну навчальну базу для повноцінної профорієнтаційної роботи з юними залізничниками.