Укртрансінспекція обіцяє легалізувати ринок пасажирських перевезень в Україні

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) має намір легалізувати український ринок пасажирських перевезень, де в даний час більшість автоперевізників здійснюють свою діяльність поза межами правового поля. Про це повідомив голова держінспекції Валерій Черненко на брифінгу.

"У пасажирських перевезеннях відбулася взагалі дивна ситуація, коли під час перевірки результатів проведення конкурсів на пасажирські перевезення, комісія з'ясувала, що в багатьох містах ці конкурси виграли компанії, які не мають жодного свого автобуса, але завжди, чомусь, були визнані переможцями конкурсів. Це давало їм можливість створити тіньову систему поборів з реальних перевізників, які мають свої потужності, автобуси, мають свої трудові колективи, але не мають можливості працювати легально. Ми ламаємо сьогодні цю систему шляхом проведення перевірок цих конкурсів", - повідомив Черненко.

За його словами, матеріали за результатами проведених конкурсів, передані в правоохоронні органи, дозволять відкрити не одне кримінальне провадження стосовно чиновників, які підробляли і фальсифікували ці документи.

Водночас, він озвучив статистику українського тіньового ринку перевезень, зокрема, ринок послуг таксі в даний час майже на 95% перебуває в тіні, ринок пасажирських перевезень - майже на 70%, вантажних - майже на 50%.

За словами Черненка, нині активно працюють групи з легалізації цього бізнесу, створення зрозумілих правил гри, які існують в європейських країнах, при цьому основне питання полягає фактично в двох ключових моментах - сплаті податків і безпеки та комфорті пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, Укртрансінспекції у першому кварталі 2014 року провела 856 перевірок і виявила майже 12 тис. порушень транспортного законодавства, зокрема, 2,8 тис. порушень скоїли нелегальні перевізники. За результатами розгляду справ виписано понад 6,7 тис. адміністративно-господарських штрафів на загальну суму понад 6,8 млн грн.

Раніше Укртрансінспекція повідомила про розробку законопроекту, в якому ініціювала підвищення відповідальності автомобільних перевізників за порушення транспортного законодавства, зокрема, за відмову від проходження габаритно-вагового контролю, а також за несплату проїзду автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів, габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена указом президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів та здійснює контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями.