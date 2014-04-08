Донецька залізниця у І кварталі перерахувала до бюджетів і цільових фондів 600 млн грн

Донецька залізниця (ДЗ) в січні-березні 2014 року перерахувала в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування 599,12 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба залізниці.

Зокрема, за вказаний період Донецька магістраль перерахувала в державний бюджет 184,57 млн грн, у тому числі податку на додану вартість - 124,78 млн грн, податку на прибуток - 40,71 млн грн; до місцевих бюджетів - 122,34 млн грн; а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 292,21 млн грн.

"Донецька залізниця своєчасно і в повному обсязі виплачує аванс і заробітну плату своїм працівникам. Розрахунки з бюджетами всіх рівнів проведені в повному обсязі і у встановлені терміни", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у січні-лютому 2014 року перерахувала в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування 392,86 млн грн.

Донецька залізниця в 2013 році перерахувала до бюджетів і цільових фондів понад 2,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною «Укрзалізниці». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).