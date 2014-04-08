Поїзди до Криму курсують за графіком, але з деякими затримками

Курсування пасажирських потягів у кримському і зворотному напрямках здійснюється у штатному режимі, згідно з встановленим графіком, проте з певними затримками, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Пасажирські потяги у напрямку АР Крим і у зворотному напрямку відправляються згідно з графіком руху на 2013-2014 роки. Жодний потяг на півострів не було скасовано. Випадки затримки в русі потягів викликані несанкціонованими перевірками потягів силами так званої «самооборони» Криму», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, на станції Джанкой проводиться несанкціонований контроль пасажирських потягів, які прямують на кримський півострів, а також вибірковий контроль у потягах з Криму, що призводить до затримок у русі потягів у середньому на 15-50 хвилин.

На станціях Вадим, Херсон і Мелітополь Державна прикордонна служба України проводить прикордонний контроль потягів в обох напрямках, час затримки потягів становить від 10 до 50 хвилин.

За даними прес-служби, у березні 2014 року у внутрішньому і міжнародному сполученні до Криму прибуло і відправилося 1094 пасажирських потягів. «Укрзалізниця» запропонувала пасажирам більше 464,1 тис. квитків на потяги, що сполучають Крим з материковою частиною України, що на 32,4% менше аналогічного періоду минулого року, з них понад 344,6 тис. квитків було продано.

«Укрзалізниця» у зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку скоротила кількість вагонів у складі потягу №146/145 за маршрутом Київ-Сімферополь до 12 вагонів з 18, а також змінила періодичність курсування потягу. Так, потяг сполученням Київ-Сімферополь відправлятиметься зі столиці через день, по парних числах, а з Сімферополя - через день, по непарних числах.

Крім того, «Укрзалізниця» також скоротила кількість вагонів у складі таких цілорічних щоденних потягів: потяг №12/11 за маршрутом Київ-Сімферополь - до 14 вагонів з 21, потяг №28/27 сполученням Київ-Севастополь - до 14 вагонів з 18, потяг №40/39 за маршрутом Севастополь-Київ - до 12 вагонів з 18.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.

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