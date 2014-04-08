ПЗ скоротила відрахування до бюджетів та цільових фондів на 13,7%

Зокрема, за вказаний період Придніпровська магістраль перерахувала до державного бюджету 170,51 млн грн, до місцевих бюджетів - 108,39 млн грн, до цільових фондів соцстраху - 268,31 млн грн.

Зокрема, в березні ПЗ перерахувала до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування 164,34 млн грн, із них до держбюджету - 38,74 млн грн, до місцевих бюджетів - 36,71 млн грн, до цільових фондів соцстраху - 88,85 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-лютому 2014 року скоротила відрахування до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, на 13,2% - до 382,87 млн грн.

ПЗ у 2013 році збільшила відрахування до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування, порівняно з 2012 роком, на 0,38% - до 2,6 млрд грн.

ПЗ у 1-му кварталі 2013 року перерахувала до бюджетів та соціальних фондів 633,959 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.