Контакт-центр "Укрзалізниці" з вантажоперевезень обслужив понад 2 тис. клієнтів

Контакт-центр з організації вантажних перевезень із початку його відкриття 20 січня на базі структурного підрозділу "Укрзалізниці" ДП «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) і станом на 1 квітня 2014 року надав інформаційну підтримку більше 2 тис. клієнтам, повідомили УНІАН у прес-службі відомства з посиланням на УТЛЦ.

"Майже 2 тис. телефонних дзвінків і 50 письмових звернень обробили фахівці контакт-центру з вантажних перевезень Українського транспортно-логістичного центру, починаючи з 20 січня по 1 квітня 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, центр забезпечує інформаційну підтримку вантажовідправників і експедиторів завдяки режиму онлайн-спілкування з метою оперативного вирішення проблемних питань, що виникають у ході організації процесу перевезень вантажів.

Більшість звернень за вказаний період від учасників перевізного процесу стосувалися оформлення перевізних документів, розрахунку тарифу за перевезення вантажів, порядку підписання договорів і відкриття кодів відправника (одержувача) і платника (експедитора) на залізницях, узгодження електронної заявки в АС «Месплан», а також порядку погодження перевезень групи вагонів, оформлених однією накладною в міжнародному сполученні.

"Незважаючи на те, що контакт-центр був створений для інформаційної підтримки користувачів вантажного сегменту транспортного ринку, майже 30% звернень стосуються організації перевезень пасажирів і багажу", - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 20 січня відкрила контакт-центр з організації вантажоперевезень на базі свого структурного підрозділу ДП «Український транспортно-логістичний центр», який вдосконалює процес надання транспортних послуг для клієнтів.

УТЛЦ в січні-лютому 2014 року скоротив перевезення вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 8,1% - до 18,3 млн тонн із 19,91 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Український транспортно-логістичний центр» - структурний підрозділ «Укрзалізниці», робота якого спрямована на оптимізацію вантажних перевезень в Україні, централізоване управління вагонами всіх державних вагонних компаній, удосконалення системи надання транспортних послуг, підвищення їх якості, а також залучення додаткових вантажопотоків.

УТЛЦ оперує майже 57 тис. вагонів державних вагонних компаній, які підпорядковані «Укрзалізниці», з них 42 тис. напіввагонів, 7 тис. критих вагонів, 8 тис. одиниць іншого спеціалізованого рухомого складу.