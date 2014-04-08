Україна скасувала утилізаційний збір на автомобілі

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо відміни утилізаційного збору та акцизу переобладнання транспортного засобу)” (реєстраційний номер 4238).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 із 242 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом передбачено звільнення від оподаткування акцизним податком операції щодо переобладнання увезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль та скасування сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент України Віктор Янукович 2 серпня 2013 року підписав Закон "Про внесення змін у Податковий кодекс України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів".

Документ набув чинності з 1 вересня 2014 року і торкнувся усіх сегментів автомобільного ринку, усіх брендів, усіх моделей. Розмір утилізаційного збору для конкретного транспортного засобу розраховується з урахуванням базових ставок та коригуючих коефіцієнтів, прив'язаних до об'єму двигуна і залежно від того, нове воно чи вживане.

Зокрема, суми утилізаційного податку становлять: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) - від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (у залежності від повної маси) - від 8 800 грн.

Одночасно з підписанням закону, Янукович дав доручення внести зміни до редакції закону, що передбачають скасування коригуючих коефіцієнтів при розрахунку суми податку та обов'язкової сертифікації місць утилізації старих автомобілів.

Водночас, Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів наполягала на скасування утилізаційного збору, бо він ставить у нерівні умови виробників та імпортерів в Україні.