Південно-Західна залізниця збільшила обсяги ремонту вантажних вагонів
Працівники галузевої служби вагонного господарства Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) у січні-березні 2014 року відремонтували 1026 вантажних вагонів, що на 20,3% більше аналогічного періоду минулого року, повідомила УНІАН прес-служба дороги.
Зокрема, 83 вагони інвентарного парку "Укрзалізниці" пройшли деповський ремонт, 461 вагон власності підприємств "Укрзалізниці" - українського державного центру транспортного сервісу «Ліски» та Стрийського вагоноремонтного заводу пройшли деповський ремонт, 3 - капітальний.
Також капітально відремонтовані були 22 вагони приватних підприємств, а 161 вагон пройшов деповський ремонт.
Також залізничники відремонтували 296 вагонів власності підприємств ПЗЗ, із них капітальний ремонт пройшли 55 вагонів, деповський - 241.
Крім того, за вказаний період 9589 вагонів пройшли поточний ремонт, зокрема було відремонтовано 2740 вагонів, що є власністю промислових підприємств, не підпорядкованих "Укрзалізниці", і вагонів власності країн СНД.
"Південно-Західна залізниця нагадує, що зусилля працівників служби вагонного господарства зі збереження рухомого складу, зокрема його своєчасний ремонт, покращують показники роботи залізниці та забезпечують необхідні обсяги вантажних перевезень", - підкреслили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, вагоноремонтні підприємства Південно-Західної залізниці у 2013 році відремонтували 743 пасажирські вагони, що на 1,9% більше показника 2012 року.
Південно-Західна залізниця у 2013 році відремонтувала понад 4503 вантажні вагони.
Наприкінці 2011 року Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких з початку 2012 року передані вантажні напіввагони українських залізниць.
Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».
Південно-Західна залізниця займає друге місце по обсягу перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.