Південно-Західна залізниця збільшила обсяги ремонту вантажних вагонів

Зокрема, 83 вагони інвентарного парку "Укрзалізниці" пройшли деповський ремонт, 461 вагон власності підприємств "Укрзалізниці" - українського державного центру транспортного сервісу «Ліски» та Стрийського вагоноремонтного заводу пройшли деповський ремонт, 3 - капітальний.

Також капітально відремонтовані були 22 вагони приватних підприємств, а 161 вагон пройшов деповський ремонт.

Також залізничники відремонтували 296 вагонів власності підприємств ПЗЗ, із них капітальний ремонт пройшли 55 вагонів, деповський - 241.

Крім того, за вказаний період 9589 вагонів пройшли поточний ремонт, зокрема було відремонтовано 2740 вагонів, що є власністю промислових підприємств, не підпорядкованих "Укрзалізниці", і вагонів власності країн СНД.

"Південно-Західна залізниця нагадує, що зусилля працівників служби вагонного господарства зі збереження рухомого складу, зокрема його своєчасний ремонт, покращують показники роботи залізниці та забезпечують необхідні обсяги вантажних перевезень", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вагоноремонтні підприємства Південно-Західної залізниці у 2013 році відремонтували 743 пасажирські вагони, що на 1,9% більше показника 2012 року.

Південно-Західна залізниця у 2013 році відремонтувала понад 4503 вантажні вагони.

Наприкінці 2011 року Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких з початку 2012 року передані вантажні напіввагони українських залізниць.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце по обсягу перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.