В Україні запустять електронну базу автоперевізників

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) має намір до 15 квітня запустити програму обліку, розподілу та видачі дозволів для здійснення міжнародних перевезень на основі електронної бази перевізників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, про це було заявлено в ході наради міністра інфраструктури Максима Бурбака з головами ряду контролюючих профільних органів.

За словами Бурбака, аналогічна програма повинна була запрацювати з 1 квітня 2014 року, але повноцінно нею скористатися не можна через те, що розробники відмовляються передавати її у власність Укртрансінспекції.

"Програмний продукт контролює компанія-розробник, яка не передає його нам. Хоча кошти сплачені. Тобто розробники можуть у будь-який момент втрутитись у програму і вплинути на автоматизований процес. Тому ми були змушені звернутися в правоохоронні органи для розслідування можливих корупційних схем", - цитує прес-служба міністра інфраструктури.

За даними прес-служби, нова база перевізників Укртрансінспекції буде синхронізована з базою митниці, що дозволить чітко контролювати використання дозволів перевізників.

Присутній на нараді голова Укртрансінспекції Валерій Черненко зазначив, що тестовий режим програми буде введено до кінця тижня.

"Програма, яку розробляють програмісти, зробить можливим бронювання з доставкою курєрською поштою. Тобто відпрацьовується такий алгоритм роботи: перевізник увійшов у систему, забронював дозвіл, отримав його через кур'єра, використав, митниця підтвердила використання, перевізник здав використаний дозвіл і отримав наступний за таким же алгоритмом", - цитує прес-служба керівника Укртрансінспекції.

Після впровадження програми обліку та видачі дозволів перевізники зможуть відмовитися від квотованого принципу розподілу дозволів обмеженої річної квоти, йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена указом президента №370/2011 від 6 квітня 2011 року. Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів та здійснює контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями.