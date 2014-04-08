Львівська залізниця за квартал зафіксувала три ДТП на переїздах

Львівська залізниця у січні-березні 2014 року зафіксувала 3 дорожньо-транспортні пригоди на залізничних переїздах, що на 2 випадки менше аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період у результаті ДТП на переїзді загинув один чоловік, а в одному випадку транспортний засіб в'їхав безпосередньо в бік рухомого складу.

"За висновком ДАІ, ні в одному з цих випадків вини залізниці немає, оскільки очевидні порушення правил дорожнього руху саме водіями автотранспорту", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, кількість випадків дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах Львівської залізниці в 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 21,9% - до 25 випадків із 32.

У ДТП на ЛЗ в минулому році загинуло 9 осіб, що на 4 випадки більше, ніж у 2012 році, а також 25 людей отримали травми, що на 5 випадків більше показника 2012 року.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України № 4950-VI «ПРО внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезення пасажирів автомобільним транспортом», штрафи за в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонено, становлять до 50-70 неоподатковуваних мінімумів (850-1190 гривень) з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

За це ж правопорушення водій може бути позбавлений права керування автомобілем на термін від 6 місяців до 1 року або заарештований на 7-10 діб. Для перевізників покарання - позбавлення водійських прав на термін від 1 до 3 років або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без.

В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. Із них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.