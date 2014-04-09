Призначений в.о. гендиректора «Укрпошти»

Міністерство інфраструктури України призначило виконувачем обов'язків генерального директора Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» Михайла Паньківа замість Валерія Солода, повідомляє прес-служба відомства.

«З 9 квітня 2014 виконувачем обов'язків генерального директора Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» наказом Мініфраструктури від 8 квітня 2014 року № 50-О призначено Михайла Паньківа», - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, Паньків виконуватиме обов'язки гендиректора підприємства до ухвалення відповідного рішення уповноваженим органом.

Раніше Паньків обіймав посаду заступника голови ради директорів кур'єрської служби «Міст Експрес».

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Мінінфраструктури звільнило з посади генерального директора «Укрпошти» Костянтина Кривенка на підставі поданої ним заяви. Виконання обов'язків гендиректора підприємства було покладено на заступника генерального директора Валерія Солода.

Довідка УНІАН. ДППЗ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає більш як 50 видів послуг у 14 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії налічує більш як 98 тисяч співробітників.