Міндоходів змінило майже всіх керівників регіональних митних служб

Міністерство доходів і зборів України оновило керівний склад регіональних митних служб, змінивши 22 із 27 керівників, повідомили УНІАН у прес-службі департаменту митної справи Міндоходів.

При цьому Міндоходів звільнило зі служби 20 начальників митниць.

«Значні зусилля керівництва Міндоходів сьогодні спрямовані на оптимізацію організаційної структури митних постів та підрозділів митного оформлення. Дуже важливим також є комплектування цих підрозділів кваліфікованими фахівцями з відповідною освітою, досвідом роботи та високими стандартами доброчесної поведінки», - цитує прес-служба заступника міністра доходів і зборів, який відповідає за митну справу, Віталія Науменка.

Також у відомстві повідомили, що на сьогоднішній день розпочато розроблення типової структури митниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше новопризначений куратор митниці Віталій Науменко неодноразово заявляв, що митна служба потребує серйозних кадрових змінах.

Разом з тим перший заступник міністра доходів і зборів, який курирує податкову, Ігор Білоус раніше заявив, що вважає за доцільне зберегти податкову і митницю в єдиному відомстві, оскільки їх поділ може негативно вплинути на внутрішню безпеку митниці і надходження в бюджет. За його словами, у Міндоходів були вкладені значні ресурси на розвиток обох служб в рамках єдиного відомства. Крім того, було скорочено багато департаментів, і якщо розділити міністерство, то постраждає в першу чергу митниця.

3 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на його базі державну податкову і митну служби Міністерства фінансів. Кураторами податкової та митної служб призначені Ігор Білоус і Віталій Науменко, а служби фінансових розслідувань Володимир Хоменко.

