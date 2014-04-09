Донецька залізниця збільшила вантажоперевезення на 3,2%

Донецька залізниця (ДЗ) в січні-березні 2014 року збільшила вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,2% - до 31,9 млн тонн, що становить 37,8% від загального обсягу перевезень залізниць України, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобове навантаження за вказаний період склало 355,4 тис. тонн.

За даними прес-служби, в січні-березні цього року на Донецькій залізниці відзначається зростання обсягів перевезень таких номенклатур вантажів: кам'яного вугілля - на 5,5%, чорних металів - на 18,5%, зерна - на 27,1%, вогнетривів - на 27,2%. При цьому відзначається зниження обсягів навантаження коксу - на 10,5% і будівельних вантажів - на 4,5%.

Вантажообіг склав 8,07 млрд т/км нетто, що на 0,7% більше аналогічного періоду 2013 року.

"Результати, в цілому, є відображенням загального стану економіки і відповідають рівню промислового виробництва в регіоні. Державний перевізник виконав усі зобов'язання перед своїми клієнтами, своєчасно забезпечував поставку рухомого складу вантажовідправникам відповідно до прийнятих від них заявок", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця в січні 2014 року збільшила обсяг вантажоперевезень у порівнянні з аналогічним місяцем 2013 року на 5,2% - до 10,63 млн тонн, а в лютому - на 8% - до 9,996 млн тонн.

Донецька залізниця в 2013 році скоротила вантажоперевезення, порівняно з 2012 роком на 2,2% - до 139 млн тонн, що склало 36,8% від загального обсягу перевезень залізниць України.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.