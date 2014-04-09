На залізницях України збільшилася кількість ДТП

В Україні в січні-березні 2014 року кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 27,8% (5 випадків) - до 23 випадків, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, 18 пригод сталося на залізничних переїздах, 5 - на коліях поза переїздами.

У ДТП за вказаний період загинуло 14 осіб, що на 10 осіб більше в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, а також 10 було травмовано проти 5 в 1-му кварталі минулого року.

"Всі ДТП на залізничних переїздах сталися внаслідок порушення водіями автотранспорту правил дорожнього руху", - підкреслили в прес-службі.

Зокрема, 6 випадків ДТП за вказаний період зафіксовано на Південно-Західній залізниці, 5 ДТП - на Одеській, 4 - на Донецькій, по 3 ДТП - на Львівській та Південній магістралях, 2 - на Придніпровській.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, з них 83 події сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

«Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн - на їх утримання,

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.