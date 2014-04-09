Південна залізниця підготує до літнього сезону 585 пасажирських вагонів

Південна залізниця (ПЗ) в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 585 пасажирських вагонів, з яких 229 вагонів - з системами кондиціонування повітря, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, капремонт пройдуть 9 пасажирських вагонів, деповський - 26 вагонів, технічне обслуговування - 550.

Згідно з повідомленням, до початку літніх перевезень Південна магістраль у всіх підрозділах пасажирського господарства, що забезпечують підготовку поїздів до відправлення в рейс, поповнить запаси постільних речей для спальних вагонів; кондитерських виробів і чайної продукції; санітарно-гігієнічних засобів для прибирання вагонів; запасних частин і матеріалів для поточного утримання, технічного обслуговування і ремонту вагонів.

Крім того, на всіх вокзалах і станціях південної ЗАЛІЗНИЦІ буде повністю оновлена візуальна інформація про розклад руху пасажирських поїздів, влітку будуть працювати 270 квиткових кас.

Південна залізниця має намір завершити підготовку пасажирського господарства до літніх перевезень до кінця травня.

"Готовність рухомого складу до літніх перевезень буде підтверджена приймальною комісією, до складу якої увійдуть представники пасажирської служби, апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту, служби пожежної охорони та санітарно-карантинного відділу головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 4403 пасажирських вагони.

Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Її протяжність становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначають її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне сполучення регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.