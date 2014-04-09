Кількість незаконних втручань в роботу залізниць збільшилася майже вдвічі

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-березні 2014 року зафіксувала 84 випадки несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу залізниць, що в 1,9 разу перевищує показник аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"У першому кварталі 2014 року збільшилась кількість незаконних втручань сторонніх осіб у роботу залізниць. Всього допущено 84 таких випадки проти 45 за аналогічний період 2013 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за вказаний період "Укрзалізниця" зафіксувала 31 випадок незаконного втручання в роботу Південно-Західної залізниці, 21 випадок - в роботу Придніпровської магістралі, 14 випадків сталося на Одеській залізниці, 8 - на Львівській, 7 - на Донецькій, 3 - на Південній.

"Такі дії зловмисників, як крадіжки або пошкодження майна і технічних засобів залізниць, крім значних матеріальних збитків, негативно впливають на безпеку руху поїздів, що призводить до вимушеної зупинки поїздів і перебоїв у графіку їх руху, а також створює реальну загрозу життю пасажирів і працівників транспорту", - підкреслюється в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що за незаконне зазіхання на майно залізниць передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" за січень-лютий 2014 року відзначила зростання випадків пошкоджень і крадіжок пристроїв сигналізації, централізації, блокування і зв'язку порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 23,7% - до 214 випадків зі 173.

"Укрзалізниця" в січні-лютому 2014 року зафіксувала 171 випадок крадіжки елементів верхньої будови колії (рейки, шпали та ін), в результаті чого залізниці зазнали збитків майже на 500 тис. грн.

Відомство в 2013 році зафіксувало 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,56 тис. грн.

Довідка УНІАН. У відповідності зі статтею 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень та інших колійних об'єктів, споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

