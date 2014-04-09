"Укрзалізниця" пустила щоденні електрички до Криму

Придніпровська залізниця (ПЗ) у зв'язку зі скасуванням нелегітимним керівництвом Кримської дирекції залізничних перевезень низки приміських поїздів, що сполучають анексований Росією Крим із материковою частиною України, призначила чотири щоденні приміські поїзди в кримському напрямку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на Головне управління приміських перевезень відомства.

Зокрема, для забезпечення приміського сполучення на дільниці Новоолексіївка - Сиваш Придніпровська залізниця призначила щоденні приміські поїзди №6915/6916 сполученням Запоріжжя-2 - Сиваш - Запоріжжя-2 та №6913/6914 за маршрутом Новоолексіївка - Сиваш - Новоолексіївка.

"Призначення цих поїздів дозволило зберегти приміське залізничне сполучення у кримському напрямку", - підкреслили в прес-службі.

Як нагадали в прес-службі, нове нелегітимне керівництво Кримської дирекції залізничних перевезень, яка входить до складу Придніпровської залізниці, з 1 квітня 2014 року скасувало низку приміських поїздів що сполучають Крим із материковою частиною України, зокрема, на напрямках Сімферополь - Новоолексіївка і Джанкой - Вадим.

Зокрема, нелегітимна влада скасувала електропоїзди №6602 Новоолексіївка - Мелітополь і №6601 Мелітополь - Новоолексіївка. Наразі курсує регіональний поїзд №870/869 Миколаїв - Керч - Миколаїв складом дизель-поїзда Одеської залізниці.

"Внаслідок прийняття цих рішень приміське залізничне сполучення материкової частини України з Кримським півостровом обмежено в напрямку Криму по станції Новоолексіївка та Вадим, а з Кримського півострова в напрямку материкової частини України по станції Солоне Озеро та Армянськ, при цьому пересадка пасажирів із материкової частини України на півострів Крим та зворотно не забезпечується", - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, для забезпечення приміського залізничного сполучення на дільниці Новоолексіївка - Джанкой Придніпровська магістраль звернулася до нелегітимного керівництва Кримської дирекції залізничних перевезень із такими пропозиціями: призначити по парі приміських поїздів на дільниці Мелітополь - Джанкой і Джанкой - Новоолексіївка зі збереженням усіх зупинок, або дві пари приміських поїздів на шляху проходження до станції Солоне Озеро зі збереженням усіх зупинок і забезпеченням пересадки пасажирів по цій станції в обох напрямках. Проте кримська сторона відхилила цю пропозицію до вирішення питання про організацію митно- прикордонного огляду на дільниці Новоолексіївка - Джанкой із документальним визначенням тривалості зазначеного огляду в складах приміських поїздів.

11 березня близько 50 неозброєних людей у камуфляжній формі з нашивками "Народна самооборона" захопили адміністративну будівлю Кримської дирекції залізничних перевезень.

14 березня ПЗ звернулася до Генеральної прокуратури України з офіційним листом у зв'язку із силовим захопленням її структурного підрозділу – Кримської дирекції залізничних перевезень.

1 квітня Генпрокуратура України заявила до Окружного адміністративного суду Києва позов про скасування розпорядження нелегітимного голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим про призначення тимчасово виконуючого обов'язки начальника Кримської дирекції ПЗ.