В Україні на травневі свята пустять 8 додаткових поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на травневі свята призначила 8 додаткових поїздів у найбільш популярних серед туристів напрямах, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди: №193К/194К сполученням Київ - Вінниця, який відправлятиметься зі столиці і з Вінниці 1, 4 і 11 травня; №192Л/191Л за маршрутом Львів - Київ, який відправлятиметься зі Львова і з Києва 1, 4 і 11 травня; №207К/207Л Київ - Ужгород, який відправлятиметься зі столиці 30 квітня, 1-3, 8-10 травня, а з Ужгорода - 1-4, 9-11 травня; №537К/537Л Київ - Ужгород, який відправлятиметься з Києва 30 квітня, 3 і 10 травня, а з Ужгорода - 1, 4 і 11 травня.

Читайте також"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ - Івано-Франківськ до Великодня

Також відомство призначило додаткові поїзди: №217К/217О за маршрутом Київ - Івано-Франківськ, який відправлятиметься з Києва 30 квітня, 1-3, 8-10 травня, а з Івано-Франківська - 1-4, 9-11 травня; №269К/269Л сполученням Київ - Івано-Франківськ, який відправлятиметься зі столиці 30 квітня, 3 і 10 травня, а з Івано-Франківська - 1, 4 і 11 травня; №210Ш/209К за маршрутом Миколаїв - Київ, який відправлятиметься з Миколаєва 29 квітня, 4 і 11 травня, а з Києва - 30 квітня, 5 і 12 травня; №225О/225Л сполученням Харків - Ужгород, який відправлятиметься з Харкова 30 квітня, 1, 2, 8 і 9 травня, а з Ужгорода - 2-4, 10 і 11 травня.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси регулярного поїзда №139К/140К сполученням Київ - Кам'янець-Подільський, який відправлятиметься зі столиці 30 квітня і 10 травня, а з Кам'янець-Подільського - 1 і 11 травня.

"На більшість рейсів поїздів вже відкрито попередній продаж квитків. За відкриттям продажу квитків на додаткові поїзди стежте за допомогою онлайн-системи "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua", - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні свята призначила додаткові рейси поїздів №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський і №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ, а також призначила 6 додаткових поїздів, що сполучають Київ із Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також поїзд Харків - Ужгород.

У 2013 році у період травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.