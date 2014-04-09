Україна подвоїла виробництво легкових автомобілів

За даними асоціації, виробництво легкових автомобілів у січні-березні збільшилося більш ніж у два рази, а комерційних - на 63%. Виробництво автобусів упало більш ніж у два рази, повідомляє «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, виробництво легкових автомобілів у березні 2014 року зросло порівняно з аналогічним періодом минулого року на 78% - до 5 299 одиниць, а виробництво комерційних автомобілів збільшилося на 31% - до 153 одиниць, тоді як виробництво автобусів скоротилося на 64% - до 46 одиниць.

Разом з тим, у березні порівняно з лютим поточного року виробництво легкових автомобілів зросло на 4%, комерційних авто - знизилося на 18%, автобусів - збільшилося на 4%.

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За даними «Укравтопрому», лідируюча позиція в легковому, комерційному та автобусному сегментах українського автопрому дісталася «Запорізькому автомобілебудівному заводу», який виготовив 2 136 легкових і 85 комерційних автомобілів, 13 автобусів.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).