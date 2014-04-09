Південна залізниця призначила до свят 3 додаткові приміські потяги

Згідно з повідомленням, додаткові приміські поїзди курсуватимуть із 19 квітня по суботах, неділях, а також у святкові дні й до їх скасування.

Зокрема, поїзд №6523/6526 за маршруту Харків-Пасажирський - Бірки - Харків-Пасажирський відправлятиметься з Харкова о 17:05, а в зворотному напрямку - о 18:32; поїзд №5635/6836 сполученням Харків-Балашовський - Коробочкине - Лосєве відправлятиметься з Харків-Балашовський о 16:47, а у зворотному напрямку - о 18:59; поїзд №6703/6704 за маршрутом Харків-Пасажирський - Зміїв - Харків-Пасажирський відправлятиметься з Харкова о 09:29, а у зворотному напрямку - о 13:52.

Крім того, для задоволення підвищеного попиту пасажирів на цей період Південна магістраль змінила маршрут проходження приміського поїзда №6413/6416 сполученням Харків-Пасажирський - Основа - Харків-Левада. Так, починаючи з 19 квітня і до скасування, цей поїзд курсуватиме по суботах, неділях і в святкові дні за маршрутом Харків-Пасажирський - Зміїв - Харків-Левада і відправлятися з Харкова о 07:27, а у зворотному напрямку зі Змієва - о 09:26. З понеділка по п'ятницю поїзд курсуватиме за звичайним маршрутом Харків-Пасажирський - Основа - Харків-Левада.

"Південна залізниця постійно здійснює аналіз попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом, призначає додаткові поїзди і збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямках", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні і травневі свята призначила додаткові рейси поїздів №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський, а також призначила 6 додаткових поїздів на Великодні свята і 8 поїздів на травневі свята, що сполучають Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також поїзд Харків - Ужгород. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїзда №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ на Великодні свята.

У 2013 році в період травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.