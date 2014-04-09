Львівська залізниця призначила до свят 6 додаткових приміських поїздів

Зокрема, Львівська залізниця призначила наступні приміські поїзди: поїзд №6107/6112 за маршрутом Львів - Судова Вишня - Львів, який буде відправлятися 17, 19, 21, 30 квітня, а також з 1 травня і протягом літа зі Львова о 7:50, а у зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Судової Вишні о 9:51; потяг сполученням Здолбунів - Дубно, який відправлятиметься зі Здолбунова 18, 30 квітня, а також 8 травня о 18:16; поїзд №6413/6414 за маршрутом Івано-Франківськ - Ходорів - Івано-Франківськ, який вирушатиме з Івано-Франківська 21 квітня в 14:46, а з Ходорова - у 17:12.

Також Львівська магістраль призначила приміський поїзд №6595 сполученням Хуст - Ужгород, який буде відправлятися 21 квітня з Хуста о 12:15 і прибуватиме в Ужгород о 15:34; поїзд №6591 по маршруту Тячів - Ужгород, який буде відправлятися 22 квітня Тячево о 3:09 і прибувати в Ужгород о 7:12, регіональний рейковий автобус №810/809 сполученням Львів - Луцьк - Львів, який буде відправлятися 18, 19, 21 квітня, 4, 11, 12 травня зі Львова о 10:20, а з Луцька о 13:42.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні та травневі свята призначила додаткові рейси поїздів №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський, а також призначила 6 додаткових поїздів на Великодні свята і 8 поїздів на травневі свята, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також потяг Харків - Ужгород. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїзда №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ на Великодні свята.

У 2013 році в період травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.