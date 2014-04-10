Невиробничий травматизм на Львівській залізниці знизився на 18,2%

На станціях та перегонах Львівської залізниці у січні-березні 2014 року рівень невиробничого травматизму скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,2% - до 18 випадків з 22, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за вказаний період Львівська залізниця зафіксувала 12 випадків травм зі смертельним наслідком, що на 5 випадків більше показника аналогічного періоду 2013 року.

"Аналіз невиробничого травматизму на Львівській магістралі в поточному році свідчить про те, що більшість трагічних випадків трапляється через порушення правил безпеки громадян на залізничному транспорті", - наголосили у прес-службі.

Зокрема, за вказаний період під час переходу колій у невстановлених місцях були травмовані 5 осіб, а під час ходіння по коліях - 6 осіб.

Також повідомляється, що більшість випадків зі смертельним результатом сталося в темний час доби - 42% смертей на залізниці сталося в період з 18:00 до 24:00, а ще 25% - в період з 00:00 до 6:00.

Для запобігання випадкам травмування людей на шляхах та на об'єктах магістралі залізничники спільно з працівниками воєнізованої охорони проводять рейдові перевірки на станціях і перегонах. Так, у 1-му кварталі працівники затримали 652 осіб за ходіння по коліях, із них 621 особа була оштрафована на суму 21,15 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, на станціях і перегонах залізниць України у 2013 році рівень невиробничого травматизму збільшився порівняно з 2012 роком на 0,4% - до 757 випадків з 754. Зокрема, минулого року відомство зафіксувало 462 випадки травм із смертельним наслідком, що на 22 випадки менше показника 2012 року.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.