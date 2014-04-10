Донецька залізниця попередила 78 крадіжок вантажів і майна на 174 тис. грн

Працівники оперативних груп воєнізованої охорони Донецької залізниці (ДЗ) в січні-березні 2014 року попередили 78 випадків розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 174 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, ДЗ передала до правоохоронних органів 100 затриманих за підозрою у крадіжці майна залізниці.

З метою попередження розкрадань працівники воєнізованої охорони Донецької магістралі супроводили 34,5 тис. вагонів із номенклатурними й іншими цінними вантажами у складі 7239 поїздів, під час супроводу працівники 4 рази застосовували табельну зброю.

В ході оперативно-профілактичних заходів на інфраструктурних об'єктах магістралі за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті, зокрема за перехід колій у невстановлених місцях працівники ДЗ затримали 58 осіб, з яких 52 були оштрафовані на суму 1,8 тис. грн.

"Залізничники застерігають правопорушників, що незаконні посягання на вантажі та майно залізниць можуть призвести до кримінальної відповідальності та виникнення аварійних ситуацій. Санкції за статтею 277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» і за статтею 185 «Крадіжка» передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Донецької залізниці у 2013 році попередили 322 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 328 тис. грн.

ДЗ у січні-лютому 2014 року зафіксувала 65 випадків незаконного втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, збиток становить 158,4 тис. грн, а з урахуванням витрат на відновлення - 290,1 тис. грн.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).