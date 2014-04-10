Міжнародна організація цивільної авіації рекомендує утриматися від польотів у авіапросторі Криму

"Керівник маршрутними мережами настійно рекомендує користувачам повітряного простору уникати повітряного простору і огинати Сімферопольський район польотної інформації, використовуючи наявні альтернативні маршрути", - говориться в повідомленні.

У ІКАО зазначили, що з 3 квітня 2014 року небо над Кримом може контролюватися відразу кількома операторами обслуговування, що викликає певні побоювання щодо безпеки польотів.Читайте такожЧерез військові маневри РФ літаку Air France довелося змінити маршрут - ЗМІ

Водночас, ІКАО не має юридичних повноважень змінити плани польотів, якщо маршрути формально не закриті компетентним органом.

Довідка УНІАН. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки і ефективності.

Рекомендацій ІКАО дотримуються найбільші авіаперевізники і аеропорти світу.

Півострів Крим був анексований Російською Федерацією після проведення в березні референдуму про відділення Криму від України і приєднання його до РФ. При цьому результати референдуму не були визнані світовою спільнотою, а факт анексії різко засудили провідні політики світу. В даний час сполучення з півостровом є важким і можливо переважно наземним транспортом. Українські авіаперевізники, включаючи найбільшого національного авіаперевізника авіакомпанію МАУ, тимчасово припинили польоти до Криму до розв’язання ситуації. Російські авіаперевізники здійснюють сполучення з Кримом за маршрутами в обхід України.Читайте такожЛітак Держприкордонслужби вдруге обстріляли з російського блокпоста

Раніше Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) ввела заборону на здійснення польотів до анексованого Росією Криму, зокрема, до Сімферополя і Севастополя.