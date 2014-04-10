Станція Чорноморська у 2013 році відправила понад 466 тис. вантажних вагонів

Згідно з повідомленням, минулого року вагонооборот станції «Чорноморська» становив 932 940 вагонів, що на 9,9% більше плану.

Простий вантажного вагону під однією вантажною операцією за вказаний період скоротився на 2,28 години, а простий транзитного вагону - на 0,76 години.

«Чорноморська» - сортувальна станція, яка за обсягом і складністю робіт належить до позакласної. Шляхи приймально-відправочного парку станції обладнані пристроями централізованого випробування автогальм вантажних поїздів для поліпшення якості технічного обслуговування вантажних вагонів, прискорення їх обігу із забезпеченням безпеки руху", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, ще одна велика припортова станція ОЗ - «Берегова» у 2013 році відправила 194 822 вагони, що на 3,1% перевищує плановий показник.

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Одеською залізницею у 2013 році, збільшився порівняно з 2012 роком на 1% - до 30 млн тонн, при цьому було задіяно 484,7 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.