«Укрзалізниця» до Великодня призначила ще два додаткових поїзди

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні свята призначила ще два додаткові потяги, що сполучають столицю з Ужгородом та Івано-Франківськом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги №537К/537Л сполученням Київ - Ужгород, який відправиться із столиці 18 квітня о 21:36, а з Ужгорода - 19 квітня о 20:20; №529О/513К за маршрутом Київ - Івано-Франківськ, який відправиться з Києва 18 квітня о 22:23, а з Івано-Франківська - 19 квітня о 20:34.

"Загалом на період Великодніх свят вже призначено 9 додаткових потягів і додаткові рейси двох графікових потягів. "Укрзалізниця" постійно здійснює аналіз попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові потяги, а також збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямах", - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні і травневі свята призначила додаткові рейси потягів №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський, а також призначила 7 додаткових потягів на Великодні свята і 8 потягів на травневі свята, що сполучають Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також потяг Харків - Ужгород. Крім того, відомство призначило додаткові рейси потяга №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ на Великодні свята.

У 2013 році в період травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли більш як 2,3 млн. пасажирів.