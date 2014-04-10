"Дніпроавіа" з 30 квітня відкриває рейс Дніпропетровськ - Відень

Авіакомпанія "Дніпроавіа" з 30 квітня відкриває прямий рейс між Дніпропетровськом і столицею Австрії Віднем, повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, "Дніпроавіа" буде виконувати по 3 рейси на тиждень - у понеділок, середу та п'ятницю, з вильотом із Дніпропетровська о 6:50 і вильотом з Відня о 15:20 за місцевим часом. Час у польоті буде становити 2 години 25 хвилин.

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За даними прес-служби, рейси будуть виконуватися літаками Embraer 145 з економ - і бізнес-класами обслуговування.

Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Авіакомпанія обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні та чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.