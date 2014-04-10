Збитки ПЗЗ від крадіжок і пошкоджень в 1-му кварталі склали 975,6 тис. грн

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у січні-березні 2014 року зафіксувала понад 70 випадків несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, в результаті чого підприємство зазнало збитків на суму 975,6 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, Південно-Західна залізниця за звітний період зафіксувала 20 випадків крадіжок або пошкодження елементів рухомого складу та залізничної інфраструктури, за підозрою у вчиненні яких магістраль передала в правоохоронні органи 40 затриманих, внаслідок чого було відкрито 25 кримінальних проваджень.

"Всі неправомірні і небезпечні дії призвели до затримки 83 поїздів на загальний час більше 150 годин, а залізниця зазнала збитків на загальну суму 975,6 тис. грн", - підкреслили в прес-службі.

Крім того, у січні-березні п.р. надійшло 18 повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на вокзалах, у поїздах та на інших об'єктах залізниці, один випадок накладання сторонніх предметів на рейки, а також два випадки перекриття руху поїздів сторонніми особами.

Через помилкові повідомлення про встановлення вибухівки, було відкрито одне кримінальне провадження.

Водночас, працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці попередили 28 крадіжок вантажів і майна залізниці на суму 82,28 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця у січні-лютому 2014 року зафіксувала 33 випадки несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, в результаті чого підприємство зазнало збитків на суму 101,99 тис. грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.