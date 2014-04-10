Одеська залізниця збільшила продаж абонементних квитків на 2,3%

Згідно з повідомленням, у січні-березні поточного року пасажири придбали 10,7 тис. абонементних квитків. Лідерами з продажу абонементних квитків залишаються каси вокзалів Одеської та Херсонської дирекцій залізничних перевезень, де продажі збільшені в порівнянні з показником аналогічного періоду 2013 року на 1,7%, або на 154 проїзних документи.

Пасажири можуть вибрати зручний для них вигляд пільгового проїзного документа: пільговий іменний квиток або абонементний квиток вихідного дня, який діє в п'ятницю, суботу, неділю та понеділок, а також у всі святкові і передсвяткові дні. Також діють студентські та дитячі абонементні квитки із збереженням пільгового тарифу, відповідно до законодавства України. Кількість поїздок за абонементними квитками обмежена.

Вартість кожного виду абонементного квитка залежить від дальності поїздки, кількості поїздок на місяць і наявності пільг у пасажира.

Як відзначають в прес-службі, придбати абонементний квиток можна на будь-яку кількість місяців, але не більше ніж на рік, що дозволяє заощадити час, а також 40% від повної вартості проїзду.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.