Південна залізниця збільшила навантаження вантажів на 8,4%

Південна залізниця (ПЗ) в січні-березні 2014 року збільшила навантаження вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 8,4% - до 7,7 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобове навантаження за вказаний період склало 85,61 тис. тонн (1337 вагонів).

За даними прес-служби, основними видами вантажів, що Південна залізниця перевезла в січні-березні, були залізна руда - 2,88 млн тонн, зернові вантажі - 2,56 млн тонн, будівельні матеріали - 823,47 тис. тонн.

У прес-службі відзначають зростання обсягів навантаження цементу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 14,2% - до 130,85 тис. тонн, коксу - на 13,6% - до 46,87 тис. тонн, продовольчих товарів - на 6,1% - до 139,52 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця в січні-лютому 2014 року збільшила вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8,3% - до 5,04 млн тонн.

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Південною залізницею в 2013 році, скоротився порівняно з 2012 роком на 5,6% - до 29,82 млн тонн.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне розміщення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.

