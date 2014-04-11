На травневі свята призначили додатковий рейс поїзда Черкаси - Львів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення під час травневих свят призначила додатковий рейс регулярного поїзда №397/398 за маршрутом Черкаси - Львів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд відправлятиметься з Черкас 29 квітня о 18:08, а зі Львова - 30 квітня о 12:42.

"Укрзалізниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові поїзди і збільшує кількість рейсів в найбільш популярних напрямках", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на великодні та травневі свята призначила додаткові рейси поїзда №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський, а також призначила 9 додаткових поїздів на великодні святаі 8 поїздів на травневі свята, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також потяг Харків - Ужгород. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїзда №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ на великодні свята.

В 2013 році в період травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.