"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків до Криму з 27 травня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») тимчасово призупинила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують із материкової частини України до анексованого Росією Криму, з 27 травня 2014 року у зв'язку з неузгодженим із відомством рішенням самопроголошеного держпідприємства "Кримська залізниця" про корегування розкладу руху поїздів у графіку на 2014-2015 роки, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.



"У зв'язку з корегуванням розкладу самопроголошеним ДП «Кримська залізниця» в графіку на 2014-2015 роки самостійно, без узгодження з "Укрзалізницею", було ухвалено рішення тимчасово призупинити з 27 травня попередній продаж квитків на поїзди до півострова", - йдеться в повідомленні.

Згідно повідомленням, продаж квитків не здійснюватиметься як на внутрішньодержавні, так і на міжнародні поїзди, що курсують територією України.

Як зазначають фахівці "Укрзалізниці", перегляд графіку руху пасажирських поїздів на 2014-2015 роки і його корегування викликані неузгодженістю розкладу між Кримом і материковою територією України, а також необхідністю перегляду даного графіку через значне зниження пасажиропотоку і введення додаткових зупинок для проведення контрольних операцій.

"Укрзалізниця" направила телеграму з відповідним рішенням залізничним адміністраціям, зокрема керівництву Російської і Білоруської залізниць.

Разом із тим, на адресу "Укрзалізниці" надійшла телеграма від голови самопроголошеного держпідприємства «Кримська залізниця» Андрія Каракулькіна з проханням призупинити продаж квитків і відкоригувати графік руху пасажирських поїздів.

«Прошу тимчасово обмежити попередній продаж проїзних документів на пасажирські поїзди, причіпні й безпересадкові вагони відправленням із початкових станцій з 1 червня 2014 року призначенням на станції ДП «Кримська залізниця", - цитує прес-служба слова Каракулькіна в телеграмі.

За даними прес-служби, наступного тижня за ініціативою "Укрзалізниці" запланована тристороння зустріч представників відомства, а також представників Російської та Білоруської залізниць щодо врегулювання питання курсування поїздів і узгодження графіку на 2014 - 2015 роки.

"Укрзалізниця" приносить свої вибачення за тимчасові незручності. Попередній продаж квитків буде відновлено після узгодження графіка руху поїздів між усіма залізничними адміністраціями. Про відкриття попереднього продажу квитків буде повідомлено додатково", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в березні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України й анексованим Росією Кримом на 40% порівняно з березнем 2013 року, а пасажироперевезення між Кримом і Росією – на 21-23%.

Нове нелегітимне керівництво Кримської дирекції залізничних перевезень, яка входить до складу Придніпровської залізниці, з 1 квітня 2014 року скасувало частину приміських поїздів, що сполучають анексований Росією Крим із материковою частиною України.

Пізніше Придніпровська залізниця у зв'язку зі скасуванням нелегітимним керівництвом Кримської дирекції залізничних перевезень ряду приміських поїздів, що сполучають Крим із материковою частиною України, призначила чотири щоденні приміські поїзди в кримському напрямку.

14 березня ПЖД звернулася в Генеральну прокуратуру України з офіційним листом у зв'язку з силовим захопленням її структурного підрозділу – Кримській дирекції залізничних перевезень.

1 квітня Генпрокуратура України заявила до Окружного адміністративного суду Києва позов про скасування розпорядження нелегітимного голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим про призначення т.в.о. начальника Кримської дирекції ПЗ.