"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на всі поїзди з 27 травня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») тимчасово припинила попередній продаж квитків на всі потяги, що курсують територією України з 27 травня 2014 року у зв'язку з неузгодженим з відомством рішенням керівництва самопроголошеного держпідприємства "Кримська залізниця" про коригування розкладу руху потягів у графіку на 2014-2015 роки, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

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"У зв'язку з коригуванням розкладу самопроголошеним ДП «Кримська залізниця» в графіку на 2014-2015 роки самостійно, без узгодження з "Укрзалізницею", було ухвалено рішення тимчасово припинити попередній продаж квитків на всі потяги, які відправляються в рейс з 27 травня", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, продаж квитків не здійснюватиметься як на внутрішньодержавні, так і на міжнародні потяги, що курсують територією України.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" заявила про тимчасове припинення попереднього продажу квитків на потяги, що курсують з материкової частини України до анексованого Росією Криму з 27 травня 2014 року у зв'язку з неузгодженим з відомством рішенням самопроголошеного держпідприємства "Кримська залізниця" про коригування розкладу руху потягів у графіку на 2014-2015 роки.

"Укрзалізниця" надіслала телеграму про відповідне рішення залізничним адміністраціям, зокрема керівництву Російської і Білоруської залізниць.

Разом з тим, на адресу "Укрзалізниці" також надійшла телеграма від голови самопроголошеного держпідприємства «Кримська залізниця» Андрія Каракулькіна з проханням припинити продаж квитків і відкоригувати графік руху пасажирських потягів.

Наступного тижня за ініціативою "Укрзалізниці" запланована тристороння зустріч представників відомства, а також представників Російської і Білоруської залізниць з врегулювання питання курсування потягів і узгодження графіка на 2014-2015 роки.

Попередній продаж квитків буде відновлено після узгодження графіка руху потягів між усіма залізничними адміністраціями.