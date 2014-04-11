"Укрзалізниця" з 1 травня включить вагон-автомобілевоз до складу двох поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 1 травня 2014 року на період літніх перевезень включить вагон-автомобілевоз до складу пасажирських поїздів №81/82 сполученням Київ - Львів - Київ і №41/42 за маршрутом Дніпропетровськ - Львів - Дніпропетровськ, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на головне управління пасажирських перевезень відомства.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" також розглядає можливість включення вагонів-автомобілевозів до складу поїздів за маршрутами Харків - Львів та Донецьк - Львів.

"До складу поїздів можна включити тільки по одному вагону-автомобілевозу. Максимально він може перевезти 6-7 автомобілів загальною вагою 10 тонн і максимально допустимою висотою автомобілів - 1 м 72 см", - наголосили в прес-службі.

Зокрема, вагони-автомобілевози в даний час курсують у складі наступних поїздів: №81/82 Київ - Ужгород, №12/11 Київ - Сімферополь, № 80/79 Київ - Дніпропетровськ.

Автомобіль для завантаження у вагон-автомобілевоз необхідно доставити за 2 години до відправлення поїзда.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2013 році перевезли у вагонах-автомобілевозах близько 2,5 тис. автомобілів.

«Укрзалізниця» з 27 грудня 2013 року по 11 січня 2014 року включала вагон-автомобілевоз до складу поїзда №537/538 за маршрутом Київ - Ужгород, а з 12 січня по 31 січня - до складу поїзда №81/82 цього ж напрямку, при перевезенні яких надала автовласникам безкоштовний проїзд у купейних вагонах поїздів у цьому напрямку.

Довідка УНІАН. Вагон-автомобілевоз - цілісний металевий вагон, всередині якого передбачені спеціальні засоби для кріплення автомобіля, а також система охорони. Його місткість 6-7 автомобілів, у залежності від їх габаритів.

Базовий тариф за перевезення 1 тонни автомобіля (без додаткових платежів) за маршрутом Київ - Ужгород становить 588 грн, Київ - Сімферополь - 633,6 грн, Київ - Дніпропетровськ - 385,2 грн, Київ - Львів - 450 грн, Львів - Дніпропетровськ - 633,6 грн.