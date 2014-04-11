«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Запоріжжя - Львів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення під час травневих свят призначила додатковий поїзд №587/536 за маршрутом Запоріжжя - Львів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 30 квітня, 3 і 10 травня, а зі Львова - 1, 4 і 11 травня.

"За інформацією про відкриття попереднього продажу квитків на вказаний поїзд стежте за допомогою онлайн-системи booking.uz.gov.ua або уточнюйте в залізничних касах", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні й травневі свята призначила додаткові рейси поїзд №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський, а також призначила 9 додаткових поїздів на Великодні свята і 8 поїздів на травневі свята, що сполучають Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також поїзд Харків - Ужгород. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїзда №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ на Великодні свята, а також додатковий рейс регулярного поїзда №397/398 за маршрутом Черкаси - Львів на травневі свята.

У 2013 році в період травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.