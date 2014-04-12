Продажі автомобілів у Китаї досягли рекорду

Обсяг продажів нових автомобілів у Китаї в березні досяг рекордної позначки і становив 2,17 млн одиниць.

Такі дані Китайської асоціації автовиробників публікують місцеві ЗМІ, пише ИТАР-ТАСС.

Березневий показник на 35,8% перевищив лютневий (1,6 млн). Що стосується виробництва автомобілів, то в березні воно виросло порівняно з лютим на 34,4% і становило 2,2 млн машин.

У березні було продано 651,8 тис. автомобілів китайських марок (зростання на 33,27%). Зараз продажі автомобілів місцевих брендів становлять 39,28% від загального обсягу продажів легкових авто на китайському ринку, це на 4,1% менше, ніж було в березні минулого року.

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Китайські автовиробники минулого місяця експортували 209 тис. автомобілів. У цілому, за даними Китайської асоціації автовиробників, національна автомобільна промисловість "зберігає стійке зростання", при зростанні продажів на 6,6% і виробництва на 5,6% порівняно з березнем минулого року.

Китай є найбільшим виробником автомобілів у світі протягом останніх п'яти років. У 2013 році обсяг їх виробництва і продажів уперше перевищив 20 млн.