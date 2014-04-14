«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Київ - Луганськ на Великдень

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення під час Великодніх свят призначила додатковий поїзд 524О/524П за маршрутом Київ – Луганськ, а також додаткові рейси раніше призначених поїздів у найбільш популярних серед туристів напрямах. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд №524О/524П сполученням Київ - Луганськ відправлятиметься зі столиці 19 і 21 квітня в 00:39 і прибуватиме до Луганська о 16:58. З Луганська поїзд відправлятиметься також 19 і 21 квітня о 18:26 і прибуватиме до Києва о 12:15.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси раніше призначених поїздів до Великодніх свят. Зокрема, поїзд №537К/537Л сполученням Київ - Ужгород, окрім раніше призначених дат, відправлятиметься з Києва 20 квітня, а з Ужгороду 21 квітня; поїзд №269К/269Л за маршрутом Київ - Івано-Франківськ, окрім раніше призначених дат, відправлятиметься зі столиці 17 квітня, а з Івано-Франківська 18 квітня; поїзд №225О/225Л сполученням Харків - Ужгород, окрім раніше призначених дат, відправлятиметься з Харкова 19 квітня, а з Ужгороду 21 квітня.

"Всього на період Великодніх свят вже призначено 10 додаткових поїздів і додаткові рейси двох графікових поїздів... "Укрзалізниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові поїзди і збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямах", - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період Великодніх свят 9 додаткових поїздів, що з’єднують Київ із Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також поїзд Харків - Ужгород. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїзду №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ, а також додаткові рейси поїзду №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський.

У 2013 році в період Травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли більш як 2,3 млн. пасажирів.