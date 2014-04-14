Залізниці збільшили середньодобовий пробіг локомотивів на 1,4%

Залізниці України в січні-березні 2014 року збільшили середньодобовий пробіг локомотивів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,4% - до 517 км, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, середньодобовий пробіг локомотивів у зазначений період перевищив плановий показник на 3,2%.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку у зазначений період зросла до показника за аналогічний період минулого року на 0,1% - до 1,47 млн т/км брутто, до планового показника - на 1,3%.

Середня вага вантажного поїзда в січні-березні становила 3436 тонн, що на 1% більше плану.

Оборот вантажного вагона за звітний період становив 8,47 доби, зокрема, навантаженого - 3,57 доби, що на 7% більше планового завдання.

За даними прес-служби, середньодобовий прийом вагонів у зазначений період становив 5575 вагонів, що на 0,8% менше плану, зокрема навантажених - 3073 вагонів на добу. Крім того, в добу на залізницях країни приймалося 2503 порожніх вагона, що на 1,2% більше плану. Здача вагонів становила 5575 одиниць на добу, що на 0,8% менше планового показника, з них навантажених - 3178 вагонів, що на 13,2% більше плану.

Експлуатаційний вантажообіг локомотивів у січні-березні поточного року склав 86,92 млрд т/км брутто, що на 0,1% більше планового показника.

Загальний експлуатаційний вантажообіг локомотивів за цей період склав 51,94 млрд т/км нетто, транзитні перевезення - 9,49 млрд т/км

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-лютому 2014 року збільшили середньодобовий пробіг локомотивів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,4% - до 517 км

"Укрзалізниця" в січні-березні 2014 року збільшила вантажоперевезення по порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,1% - до 101,9 млн тонн.

Середньодобовий пробіг локомотивів у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 3,5% - до 497 км, що на 4% більше плану.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн, а вантажоперевезення - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.