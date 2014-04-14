Залізниці України збільшили вантажоперевезення

Залізниці України в січні-березні 2014 року збільшили вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,1% - до 101,95 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на головне комерційне управління відомства.

Згідно з повідомленням, відзначається зростання обсягу перевезень експортних вантажів на 7,3% - до 35,62 млн тонн, транзитних вантажів - на 0,6% - до 9,63 млн тонн.

"На 7,3% зросли обсяги експортних перевезень. Залізничники зазначають, що таких високих показників вдалося досягти вперше за останні 17 років", - підкреслили в прес-службі.

Водночас, залізниці країни в січні-березні ц.р. скоротили вантажоперевезення у внутрішньому сполученні на 2,3% - до 48,65 млн тонн, а також скоротили імпортні вантажоперевезення на 2,5% - до 8,05 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених залізницями країни в січні-лютому 2014 року, склав 64,88 млн тонн, що на 0,1% більше аналогічного періоду 2013 року.

Залізниці України в 2013 році збільшили обсяги експортних перевезень вантажів порівняно з 2012 роком на 3,2% - до 145,5 млн тонн.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн.

Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.