"Укравтодор" хоче розплатитися з підрядниками векселями

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розглядає можливість погашення заборгованості перед підрядниками з допомогою векселів, які буде викуповувати державний "Ощадбанк".

Про це заявив голова агентства Олександр Малін під час зустрічі з громадськими активістами та представниками дорожньо-ремонтних підприємств.

"Ми розглядаємо варіант, щоб випустити і розрахуватися з вами (підрядниками - УНІАН) векселями, які тут же купить "Ощадбанк", але спочатку нам потрібно погодити обсяг державних гарантій, оскільки для "Укравтодору" це буде нове запозичення", - повідомив Малин.

За його словами, така схема дозволить влити в підприємства живі гроші і запобігти зупинці їхньої роботи.

Глава агентства уточнив, що сукупний кредитний портфель "Укравтодору" перевищує 37 млрд грн, не включаючи близько 3 млрд грн боргів перед підрядними організаціями.

"Це і постачальники паливно-мастильних матеріалів, це і безпосередні виконавці робіт, яким ми винні з 2010, 2011, 2012 роки і розрахували їхні внутрішні фінансові та бухгалтерські втрати за період з виконання робіт по даний час", - сказав Малин.

Він нагадав, що частина заборгованості агентства - це податкові зобов'язання, які відразу після погашення боргів повернуться в бюджет. Тому керівництво агентства вивчає можливість погашення векселями лише частини заборгованості в обсязі зобов'язань підприємств перед державним бюджетом, що дозволить відразу здійснити залік з бюджетом, не чекаючи надходження коштів.

“Ми повністю розписали механізм, приготувалися і запропонували це Кабміну, якщо вони визнають це можливим. Ми цю систему зараз прописуємо, щоб не чекати вільного ресурсу", - сказав голова "Укравтодору".

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України в 2014 році має намір направити на погашення раніше взятих боргів близько 11 млрд грн.

За словами міністра інфраструктури України Максима Бурбака, виділених у бюджеті 2014 року на дороги 15,6 млрд грн близько 10 млрд грн потрібно направити на обслуговування боргів, а на утримання 170 тис. кілометрів доріг буде виділено лише 2,6 млрд грн.

У 2013 році на фінансування "Укравтодору" було передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.

Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури.

12 березня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів главою Укравтодору був призначений Олександр Малін.