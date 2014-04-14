"Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на ряд поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила попередній продаж квитків на низку поїздів, які курсуватимуть 10 і 11 травня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Як нагадали у прес-службі, попередній продаж квитків було тимчасово припинено наприкінці березня у зв'язку з необхідністю коригування графіка руху поїздів з урахуванням "вікон" - перерв у русі поїздів для проведення ремонтних робіт на ділянці Корсунь - Городища.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують 10 і 11 травня: №86/85 Львів – Сімферополь, № 120/119 Запоріжжя – Львів, № 70/69 Маріуполь – Львів, № 88/87 Сімферополь – Ковель, №122/121 Миколаїв – Київ, №76 Кривий Ріг – Київ, № 79 Дніпропетровськ – Київ, № 12/11 Сімферополь – Київ, № 40 Севастополь – Київ, № 37/38 Донецьк – Київ, № 101 Херсон – Київ, № 28 Севастополь – Київ, №146/145 Сімферополь – Київ, №165 Дніпропетровськ – Київ, № 25 Кисловодськ – Київ, № 18 Адлер – Київ, № 41 Дніпропетровськ – Львів, № 109/110 Херсон – Львів, №168 Запоріжжя - Київ.

"На всі інші поїзди і наступні дати продаж квитків буде відкрито вже найближчим часом", - повідомили у прес-службі.

*** Термін «вікно» в графіку руху поїздів означає перерви в русі поїздів на певній ділянці для проведення ремонтно-будівельних або монтажних робіт.