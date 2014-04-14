УЗ в кінці тижня домовлятиметься з росіянами та білорусами про графік поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), яка раніше тимчасово припинила попередній продаж квитків з 27 травня 2014 року на всі потяги, що курсують по території України, ініціювала проведення тристоронньої зустрічі з представниками Російської і Білоруської залізниць з врегулюванню питання курсування потягів і узгодження графіка руху на 2014-2015 роки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.



Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" підготувала перелік питань, які планується розглянути у Києві 17 або 18 квітня поточного року спільно з вищезгаданими залізничними адміністраціями для узгодження графіка руху потягів на 2014-2015 роки.

Зокрема, під час зустрічі "Укрзалізниця" проаналізує пасажиропотік між Україною і Росією, а також Україною і Білоруссю, у тому числі і у кримському напрямку.

"За результатами аналізу пропонується оптимізувати графік руху потягів на 2014-2015 роки і визначитися з кількістю запланованих для призначення пасажирських потягів, а також з кількістю необхідного рухомого складу для обслуговування міждержавних маршрутів", - підкреслили у прес-службі.

У цілому, під час тристоронньої зустрічі планується розглянути графік руху і доцільність призначення близько 160 пасажирських потягів міжнародного повідомлення і потягів, які курсують у напрямі Кримського півострова.

Читайте також"Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на ряд поїздів

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня «Укрзалізниця» тимчасово припинила попередній продаж квитків на всі потяги, що курсують по території України, з 27 травня 2014 року у зв'язку з неузгодженим з відомством рішенням самопроголошеного керівництва держпідприємства "Кримська залізниця" про коригування розкладу руху потягів в графіці на 2014-2015 роки.

Продаж квитків не здійснюватиметься як на внутрішньодержавні, так і на міжнародні потяги, що курсують по території України.

Попередній продаж квитків буде відновлено після узгодження графіку руху потягів між усіма залізничними адміністраціями.