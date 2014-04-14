До Великодня призначили понад 100 додаткових рейсів поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у період підвищеного попиту на пасажирські перевезення під час великодніх свят призначила 103 додаткових рейси регіональних і приміських потягів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.



Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" призначила 32 додаткових приміських потяги на 77 рейсів.

Зокрема, Донецька залізниця призначила наступні приміські потяги: №6414/6413 сполученням Старобельськ - Лантратівка, який відправлятиметься зі Старобельська 21 квітня, а з Лантратівки 22 квітня; №6174 за маршрутом Донецьк-2 - Макіївка, який відправлятиметься 20 і 27 квітня; №6175/6868 Макіївка Вантажна - Мушкетове - Іловайськ, який відправлятиметься 20, 27 квітня; №6208/6217 Краматорськ - Язикове, який відправлятиметься 20 і 27 квітня; №6019/6020 Донецьк - Луганськ, який відправлятиметься 19 і 20 квітня.

Одеська залізниця призначила приміський потяг №6306/6345 за маршрутом Одеса - Білгород-Дністровський, який відправлятиметься у рейс з 19 квітня.

Львівська магістраль призначила приміські потяги №6107/6112 Львів - Судова Вишня - Львів, який відправлятиметься 17, 19, 21 квітня; №6381 Здолбунів - Дубно, який відправлятиметься 18 квітня; №6413/6412 Івано-Франківськ - Ходорів - Івано-Франківськ на 21 квітня; №6595 Хуст - Ужгород на 21 квітня; №6591 Тячів - Ужгород на 22 квітня.

Південна залізниця призначила такі приміські потяги, які курсуватимуть, починаючи з 19 квітня по вихідних і святкових днях: №6523/6526 Харків-Пасажирський - Борки - Харків-Пасажирський; №6703/6704 за маршрутом Харків-Пасажирський - Зміїв - Харків-Пасажирський; №5635/6836 сполученням Харків-Балашовський - Коробочкине – Лосєве. Крім того, на період великодніх і травневих свят у вихідні і на святкові дні буде продовжений маршрут проходження приміського потягу №6413/6416 Харків-Пасажирський - Основа - Харків-Пасажирський до станції Зміїв.

Південно-західна магістраль призначила додаткові потяги №6333/6334 Жмеринка - Могилів-Подільський, який відправиться у рейс 20 квітня; №6456/6453 Ніжин - Конотоп на 21, 22 квітня; №6292/6295 Казатин - Жашків на 22 квітня.

Крім того, відомство призначило 26 додаткових рейсів регіональних потягів. Зокрема, Львівська магістраль призначила додаткові рейси потягу №810/809 Львів - Луцьк - Львів на 18, 19, 21 квітня.

Південно-західна залізниця призначила додаткові рейси потягів №808/807 Київ - Шостка - Фастів на 19 і 21 квітня; №823 Київ - Шепетівка на 21 квітня; №824 Шепетівка - Київ на 22 квітня; №836 Коростень - Київ на 21 квітня; №841/842 Київ - Шепетівка на 21 квітня; №862 Вінниця - Київ на 21 квітня; №866/865 Київ - Гребінка на 21 квітня; №867 Київ - Вінниця на 19 квітня; №875 Коростень - Казатин на 21 квітня; №877 Коростень - Житомир на 22 квітня; №879 Коростень - Казатин на 21 квітня; № 880/879-881/882 Київ - Чернігів - Фастів на 21 квітня; №887/888-889/890 Коростень - Вінниця на 21 квітня.

"Укрзалізниця постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові потяги, а також збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямах", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період великодніх свят 9 додаткових потягів, які сполучають Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також потяг Харків - Ужгород. Крім того, відомство призначило додаткові рейси потягу №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ, а також додаткові рейси потягу №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський.

У 2013 році у період травневих і великодніх свят залізниці України перевезли більш як 2,3 млн пасажирів.