В Україні внутрішні авіаперевезення за місяць скоротилися на 19%

Обсяг внутрішніх перевезень авіаційним транспортом в Україні в березні знизився на 19%, повідомив голова Державіаслужби Денис Антонюк під час круглого столу, присвяченого угоді про спільний авіаційний простір України і ЄС.



"Останній місяць з копійками - час початку дуже великого спаду в перевезеннях. За результатами березня провал внутрішніх перевезень поки що десь в районі 18-19%", - сказав Антонюк.

Керівник служби відзначив, що в квітні-травні очікується зрівняний спад у авіаперевезеннях.

Як повідомляв УНІАН, українські авіакомпанії в 2013 році перевезли 8,1 млн. осіб, що відповідає рівню 2012 року.

Довідка УНІАН. Основними завданнями Державіаслужби є здійснення державного контролю і нагляду за безпекою цивільної авіації, організація розробки нормативно-правової бази для регулювання діяльності в галузі цивільної авіації, сертифікація і реєстрація об'єктів та суб'єктів цивільної авіації, ліцензування авіаційних перевезень.