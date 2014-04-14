Львівська залізниця збільшила навантаження на 2,6%

Згідно з повідомленням, за вказаний період Львівська магістраль збільшила навантаження вантажів у внутрішньому сполученні на 16,3% - до 2,15 млн тонн за рахунок збільшення обсягів навантаження таких номенклатур вантажів: будівельних вантажів навантажено на 224,5 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року; кам'яного вугілля - на 102,9 тис. тонн; флюсів - на 36,2 тис. тонн, продовольчих вантажів - на 9,4 тис. тонн.

Крім того, у січні-березні поточного року Львівська залізниця збільшила транзитні вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 15,5% - до 2,39 млн тонн.

Також повідомляється, що середній час користування вагонами на під'їзних коліях за вказаний період скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,28 годин - до 20,02 годин.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця у 2013 році скоротила навантаження вантажів у порівнянні з 2012 роком на 1,2% - до 22,87 млн тонн, задіявши при цьому 379 849 вагонів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.