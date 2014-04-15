У Криму перереєстрація транспорту та заміна водійських прав триватиме до кінця року

Робота Тимчасової групи МВС Росії з реєстрації транспортних засобів та видачі водійських посвідчень на території самопроголошеної Республіки Крим та міста Севастополя триватиме до кінця поточного року. Протягом цього терміну жителі Криму і Севастополя зможуть перереєструвати свої автомобілі та замінити водійські посвідчення на російські. Ніякої екстреної заміни документів та номерних знаків не планується, все буде відбуватися у плановому режимі. Про це повідомили сьогодні в МВС РФ, передає Крыминформ.

Читайте такожУ Росії заговорили про підземні води на півночі Криму

"Протягом перехідного періоду - до кінця року - кримчани та севастопольці можуть користуватися своїми автомобілями та наявними у них українськими водійськими посвідченнями без будь-яких обмежень. При цьому громадяни РФ, які проживають в цих регіонах, які вже отримали російські паспорти, можуть у зручний для них час звернутися до реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції, де їх транспортний засіб буде перереєстровано у відповідності з російським законодавством, а його реєстраційні документи і державні реєстраційні знаки будуть замінені на російські", - зазначили у відомстві.