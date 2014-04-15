Південна залізниця недоотримала 13,1 млн гривень за перевезення пільговиків

«У січні-березні 2014 року Південна залізниця здійснила пільгові перевезення окремих категорій громадян у приміському і дальньому повідомленнях на суму 14,4 млн грн. З них обласними, районними, міськими державними адміністраціями залізниці компенсовано 2,7 млн грн. Половина цих коштів - 1,4 млн грн - погашення заборгованості за перевезення 2013 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас, найбільший обсяг перевезень пільгових категорій пасажирів Південна магістраль здійснює в Харківській області. Зокрема, протягом трьох місяців в межах цієї області було перевезено понад 76% від загального числа пільговиків Південної залізниці, однак із бюджету Харківської облдержадміністрації за пільгові перевезення Південної магістралі було відшкодовано 1,25 млн грн, що становить 11,6% від необхідної суми компенсації.

Компенсація від місцевих бюджетів не надійшла від Луганської та Донецької областей.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця в 2013 році недоотримала 45,617 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученнях.

Збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у 2013 році склали понад 6,6 млрд грн, у тому числі в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Однак з року в рік "Укрзалізниця" відзначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.