Збитки Львівської залізниці від вандалізму в приміських поїздах склали понад 21 тис. грн

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"На Львівській залізниці у січні-березні 2014 року було зафіксовано 177 випадків пошкодження вікон у потягах. Усього зловмисники вибили 210 шибок", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кількість вибитих шибок за вказаний період на 20,7% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

За вказаний період львівська залізниця виділила кошти у розмірі 21,24 тис. грн на покриття збитків та заміну пошкодженого скла, що на 49,4% більше виділених коштів за аналогічний період 2013 року.

Як відзначають в прес-службі, найчастіше вагони приміських поїздів розфарбовують, б'ють у них скла як зсередини, так і зовні, пошкоджують двері салону вагонів тощо.

"Притягнути винних до відповідальності не вдається, тому кошти тими, хто зіпсував майно, не були відшкодовані. Львівська залізниця звертається до громадян з проханням дбайливо ставитися до майна магістралі щоб уникнути зайвих витрат і забезпечення безпеки не тільки рухомого складу, але насамперед пасажирів у вагонах", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в січні-березні 2014 року зафіксувала 8 випадків несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу Львівської залізниці.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.