Аеропорт "Бориспіль" не передаватимуть в концесію

Міністерство інфраструктури України не розглядає питання передачі найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» у концесію й використання інших форм державно-приватного партнерства, заявив в інтерв'ю УНІАН міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

"Головні ворота країни повинні бути державними. «Бориспіль» - здорове підприємство. Хоча аудит його діяльності ми зараз проводимо. «Бориспіль» необхідно розвивати як транспортний хаб. Концесія, продаж, оренда - не розглядаються міністерством. «Поцупити» головні повітряні ворота України я не дам", - заявив Бурбак.

Разом із тим, коментуючи, підписання угоди про єдиний авіаційний простір із ЄС, міністр виступив за чесну конкуренцію між українськими та європейськими авіакомпаніями, підкресливши, що у вітчизняних авіаперевізників є рік для адаптації до нових норм ЄС у галузі цивільної авіації.

"Ми повинні будемо дотримуватися правил, які існують в Європі. А це - конкуренція. Протекціонізмом ніхто займатися не буде. Але у вітчизняних авіаперевізників є рік, щоб адаптуватися. Я дивлюся на все як споживач. Я хочу літати за ціною 500 грн по всій Україні. Я не хочу літати з Києва до Івано-Франківська за 1600 грн, а з Києва до Лондона за 700 грн", - підкреслив керівник Мінінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року уряд України прийняв постанову, згідно з якою вніс міжнародний аеропорт «Бориспіль» до переліку об'єктів права держвласності, які можуть передаватися в концесію з метою перетворення його в міжнародний хаб. Це рішення було ухвалено в рамках цільової програми підготовки й проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, проте після його проведення до цього питання не поверталися.

Договір про спільний авіаційний простір із ЄС заплановано до підписання 5 червня цього року, хоча активна підготовка до підписання документа ведеться з листопада 2013 року.

Мета угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловому й операційному співробітництву.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення в більш ніж 100 напрямках.

Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати й відправляти повітряні судна цілодобово протягом року, зокрема в умовах обмеженої видимості й за складних погодних умов.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка.

Читайте такожПризначено нового гендиректора аеропорту "Бориспіль"